Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x+y)(x^2-xy+y^2) Как решить? Заранее спасибо!!!

Алгебра

Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x+y)(x^2-xy+y^2) Как решить? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость