Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x+y)(x^2-xy+y^2) Как решить? Заранее спасибо!!!
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x+y)(x^2-xy+y^2) Как решить? Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
X³-x²y+xy²+x²y-xy²+y ³=x³+y³
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