Преставьте , что вы с друзьями оказались на северном полюсе. Часы показывают 22ч. Над головой у вас Поля рная звезда.Где будет эта звезда через 6ч?

Гость: Гость:

По мере движения наблюдателя к Северному полюсу Земли высота Полярной звезды возрастает, а высота небесного экватора уменьшается. Достигнув Северного полюса, наблюдатель увидит Полярную звезду в зените, т. е. высота полюса мира окажется равной 90°, а высота небесного экватора 0°. Это означает, что точки пересечения небесного экватора с горизонтом стали неопределенными. Поэтому для наблюдателя, оказавшегося на Северном полюсе, нет направлений на север, восток и запад. Оттуда все направления ведут на юг. Аналогичной будет картина и на Южном полюсе Земли, где все направления ведут на север.