Презентация по обществознанию за 7 класс реклама детской пасты(срочно)помогите пожалуйста

Обществознание
Презентация по обществознанию за 7 класс реклама детской пасты(срочно)помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детская зубная паста. детские зубные пасты являются безопасными, защищают от кариеса, укрепляют эмаль зубов и имеют приятный  фруктовый вкус.
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