При думайте пожалуйста, 4 стишие с рифмой скучать. за ранее большое спасибо.

Литература
При думайте пожалуйста, 4 стишие с рифмой скучать. за ранее большое спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя не любил скучать. Он хотел потанцевать. Вчера грустный был опять. Надо бы спляспть.
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