У девочки есть одна сестра , а братьев на 2 больше , чем сестёр. Сколько всего детей ?? семье?
Математика
У девочки есть одна сестра , а братьев на 2 больше , чем сестёр. Сколько всего детей ?? семье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В семье 6 детей. так как сестер 2 а братьв 4 2+4=6
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