При каких значениях х а) значения двучлена 3-5х принадлежат интервалу (-6;6)
Математика
При каких значениях х а) значения двучлена 3-5х принадлежат интервалу (-6;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система неравенств: {3-5x > -6 ⇒ 5x< 9 ⇒ x< 9/5 ⇒ x<1.8 {3-5x < 6 ⇒ 5x > -3 ⇒ x > -3/5 ⇒ x >-0.6 -0.6<x<1.8 ⇒ x∈ (-0.6; 1,8)
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