При каких значениях х а) значения двучлена 3-5х принадлежат интервалу (-6;6)

Математика
При каких значениях х а) значения двучлена 3-5х принадлежат интервалу (-6;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система неравенств: {3-5x > -6      ⇒ 5x< 9   ⇒   x< 9/5    ⇒ x<1.8    {3-5x < 6       ⇒ 5x > -3  ⇒ x > -3/5 ⇒ x >-0.6   -0.6<x<1.8    ⇒  x∈ (-0.6;  1,8)
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