ПРИ КАКИХ ЗНАЧЕНИЯХ Х ДРОБЬ Х/6 БУДЕТ ПРАВИЛЬНОЙ А ДРОБЬ 6/Х НЕПРАВИЛЬНОЙ
Математика
ПРИ КАКИХ ЗНАЧЕНИЯХ Х ДРОБЬ Х/6 БУДЕТ ПРАВИЛЬНОЙ А ДРОБЬ 6/Х НЕПРАВИЛЬНОЙ
Ответ(ы):
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Правильной: При x=1,2,3,4,5. Неправильной: При x=6,5,4,3,2,1.
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