При каких значениях х разность. (10-2х)-(5х+3) положительна?
Математика
При каких значениях х разность. (10-2х)-(5х+3) положительна?
Ответ(ы):
Гость:
При х меньше 1 :-):-) :-) 10-2х-5х-3>0 -7х>-7 х<1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Помогите пожалуйста Подгототовте на основе составленых предложений и материалов из энциклопедий устное публичное выступление на одну из выбраных ва...
История
Сравните природные условия древнего египта и древней греции по линиям сравнения ??казаным в таблице: линия сравнения древний египет древняя греци...