При каких значениях х разность. (10-2х)-(5х+3) положительна?

Математика
При каких значениях х разность. (10-2х)-(5х+3) положительна?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При х меньше 1 :-):-) :-) 10-2х-5х-3>0 -7х>-7 х<1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сделайте пожалуйста, очень срочно
Ответить
Математика
|-2,5| * |-4| - |1 1/3| * |-3|
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста Подгототовте на основе составленых предложений и материалов из энциклопедий устное публичное выступление на одну из выбраных ва...
Ответить
История
Сравните природные условия древнего египта и древней греции по линиям сравнения ??казаным в таблице: линия сравнения древний египет древняя греци...
Ответить
Химия
Помогите сделать цепочку превращений, пожалуйста. Na - NaOH - Cu(OH)2- CuCl2. Mg - MgO - MgCl2 - Mg (OH)2. Ca- CaO - Ca(OH)2 - CaSO4. Заран...
Ответить