При каких значениях параметра p уравнение (p+2)х^2+(p+2)х+2=0 имеет один корень?

Гость: Гость:

1) Сначала рассмотрим ситуацию,когда старший коэффициент равен нулю. Тогда перед нами линейное уравнение. p+2=0 при р=-2 0*x^2+0*x+2=0 2=0 - нет смысла Значит, р=-2 нам не подходит 2) (p+2) не равно нулю.В таком случае квадратное уравнение имеет один корень(точнее, два одинаковых) при D=0 D=(p+2)^2-4*(p+2)*2=0 (p+2)^2-8(p+2)=0 (p+2)(p+2-8)=0 (p+2)(p-6)=0 p+2=0 => p=-2 - посторонний корень p-6=0 => p=6 Ответ:при р=6