При каких значениях x и y верно равенство |у-х|=|х-у|?
Математика
При каких значениях x и y верно равенство |у-х|=|х-у|?
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Гость:
Когда х =у если что спасибо что спросили
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