При каких значениях x и y верно равенство |у-х|=|х-у|?

Математика
При каких значениях x и y верно равенство |у-х|=|х-у|?
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Гость:
Когда х =у       если что спасибо что спросили 
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