При каком значении параметра aa уравнение a^2 * x−8=64x−a имеет бесконечное множество ??ешений?

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Уравнение вида а*х=в, имеет бесконечно много решении при а=0и в=0 приведем уравнение к линейному виду: (a^2 −64)*х=8−a х=(8−a)/(a^2 −64) имеет смысл когда при а =8:8-8=0и 64-64=0 ответ а=8