Семеновские мастера расписали 1600 матрешек.Пятую часть всех матрешек увезли на вы??тавку,а остальные упаковали в коробки,по 20 матрешек в каждую,и отправили на ярмарку.Сколько коробок с матрешками отправили на ярмарку?

Математика

Семеновские мастера расписали 1600 матрешек.Пятую часть всех матрешек увезли на вы??тавку,а остальные упаковали в коробки,по 20 матрешек в каждую,и отправили на ярмарку.Сколько коробок с матрешками отправили на ярмарку?

Автор: Гость