Семеновские мастера расписали 1600 матрешек.Пятую часть всех матрешек увезли на вы??тавку,а остальные упаковали в коробки,по 20 матрешек в каждую,и отправили на ярмарку.Сколько коробок с матрешками отправили на ярмарку?
Математика
Семеновские мастера расписали 1600 матрешек.Пятую часть всех матрешек увезли на вы??тавку,а остальные упаковали в коробки,по 20 матрешек в каждую,и отправили на ярмарку.Сколько коробок с матрешками отправили на ярмарку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1600:5=320(м)-увезли на выставку 2)1600-320=1280(м)-упаковали в коробки 3)1280:20=64(к)-отправили на ярмарку
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