При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD и BOD решите пожалуйста как можно быстрей

Математика

При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD и BOD решите пожалуйста как можно быстрей

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