При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD и BOD решите пожалуйста как можно быстрей
Математика
При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD и BOD решите пожалуйста как можно быстрей
Ответ(ы):
Гость:
5+7=12 180°:12=15° (по теореме смежных углов ∠АОС+∠СОВ=180) 5*15°=75°- ∠АОС = ∠BOD 7*15°=105° - ∠СОВ = ∠AOD
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