При полном сгорании 5г. порохавыделилось 19 кДж энергии. Определите удельную тепло??у сгорания топлива

Физика
При полном сгорании 5г. порохавыделилось 19 кДж энергии. Определите удельную тепло??у сгорания топлива
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=qm 1)q=Q/m Вроде бы так
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