При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?
Химия
При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химическое количество оксида = 67.5:56+16= 0,9 моль, теоретически можно получить 52,5 г. металла массовая доля выхода = масса практическая/масса теоретическая= 42:52,5=0,8 или 80 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Математика
Реши задачу на двух копировальных машинах за 15 минут распечатали 180 страниц перва?? машина печатает 6 страниц в минуту сколько страниц в минуту п...
История
Какое влияние оказали германские оккупационные власти на создание на создание на территории бывшей российской империи национальных государств