При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?

Химия
При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химическое количество оксида = 67.5:56+16= 0,9 моль, теоретически  можно получить  52,5 г. металла массовая доля выхода = масса практическая/масса теоретическая= 42:52,5=0,8 или 80 %
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