При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?

Химия

При восстановлении 67.5г оксида железа (II) водородом (FeO + H2 = Fe + H2O) было получено 42г металла. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного равна?

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