При заключении договора аренды жилого помещения, принадлежавшего Михайлову, Лиховцев настаивал на том, чтобы стоимость аренды была ниже общепринятой, поскольку он имеет звание заслуженного юриста РФ. Михайлов не согласился с эт...

Обществознание

При заключении договора аренды жилого помещения, принадлежавшего Михайлову, Лиховцев настаивал на том, чтобы стоимость аренды была ниже общепринятой, поскольку он имеет звание заслуженного юриста РФ. Михайлов не согласился с этим требованием, и сделка не была заключена. Кто прав в этом споре? Почему?

Автор: Гость