При заключении договора аренды жилого помещения, принадлежавшего Михайлову, Лиховцев настаивал на том, чтобы стоимость аренды была ниже общепринятой, поскольку он имеет звание заслуженного юриста РФ. Михайлов не согласился с эт...
Обществознание
При заключении договора аренды жилого помещения, принадлежавшего Михайлову, Лиховцев настаивал на том, чтобы стоимость аренды была ниже общепринятой, поскольку он имеет звание заслуженного юриста РФ. Михайлов не согласился с этим требованием, и сделка не была заключена. Кто прав в этом споре? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прав Михайлов. Ведь жилое помещение принадлежит Михайлову, а то что Лиховцев юрист это ничего не говорит!
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