При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи

Физика
При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноименные полюсы притягиваются, значит у катушки ближний южный полюс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
При ком московское княжество стало самым сильным на руси
Ответить
Математика
Илье надо вычислить значение выражения; 50+20*(70-30:10) какое действие он должен выпол??ить третьим?
Ответить
Английский язык
Скажи что ты любишь не любишь делать дома на английском с переводом 5 предложений ??пасибо
Ответить
Алгебра
Помогите решить задачи
Ответить
Биология
У каких организмов тело не состоит из клеток? Приведи примеры?
Ответить