При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи

Физика

При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи

Автор: Гость