При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи
Физика
При замыкании ключа Северный полюс стрелки N повернулся к ближнему к нему концу катушки какой плюс у этого конца катушки при замыкании цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноименные полюсы притягиваются, значит у катушки ближний южный полюс
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