У каких организмов тело не состоит из клеток? Приведи примеры?
Биология
У каких организмов тело не состоит из клеток? Приведи примеры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организмы не состоящие из клеток - вирусы
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