Прямоугольный газон обнесен изгородью длинною 30м. площадь газона 56м в квадрате. н??йти длины стороны газона . помогите плиз

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S газона =a·b P газона = 2·(a+b) Пишем систему уравнений a·b=56 2·(a+b)=30 из первого уравнения а= 56:b, подсталяем во второе 2·(56/b+b)=30 112/b+2b=30 (112+2b²)/b=30 112+2b²=30b 2b²-30b+112=0 всё делим на 2 b²-15b+56=0 D=b²-4ac=(-15)·2-4·1·56=225-224=1 b1= (-b+√D)/2a= (15+1)/2=8 a1= 56:b1=56:8=7 b2= (-b-√D)/2a= (15-1)/2=7 a2= 56:b2=56:7=8 Стороны газона имеют два варианта: 7 и 8 или 8 и 7