Причина ослабления наполеонской империи?

История
Причина ослабления наполеонской империи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причинами ослабления наполеонской империи были: деспотизм власти Наполеона;  многочисленные войны и рекрутские наборы вызвали недовольство народа;  неурожайные годы; спад экономики; введение Гражданского кодекса на территории империи.
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