Причина ослабления наполеонской империи?
История
Причина ослабления наполеонской империи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причинами ослабления наполеонской империи были: деспотизм власти Наполеона; многочисленные войны и рекрутские наборы вызвали недовольство народа; неурожайные годы; спад экономики; введение Гражданского кодекса на территории империи.
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