Придумай и запиши восклицательное повествовательное предложение,в котором выражается радость. также вопросительное предложение по интонации восклицательное,в котором выражается возмущение.
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Придумай и запиши восклицательное повествовательное предложение,в котором выражается радость. также вопросительное предложение по интонации восклицательное,в котором выражается возмущение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мне подарили собаку ! 2)почему вы поставили мне два ?!
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