Допишите уравнения реакций: 1)Ca+H2O= 2)Mg+HCL= 3)Ba+O2=
Химия
Допишите уравнения реакций: 1)Ca+H2O= 2)Mg+HCL= 3)Ba+O2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 2)Mg+2HCl=MgCl2+H2 3)2Ba+O2=2BaO
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