Проект по матике:Ось симметрии в фигуре.

Математика
Проект по матике:Ось симметрии в фигуре.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модель Земли или другой планеты-глобус
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