Верно ли равенство (а+253)×7 lt;(9864-а)÷4 при а=124
Математика
Верно ли равенство (а+253)×7 lt;(9864-а)÷4 при а=124
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(124 + 253) *7 < (9864 - 124) : 4 1) 124 + 253 = 3772) 377 * 7 = 26393) 9864 - 124 = 97404) 9740 : 4 = 2435 2635 < 2435 Ответ: равенство не верно, верное равенство 2635 > 2435
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