Решите плизззз номер 5

Гость: Гость:

Первый вариант: таежные и лесные орехи -> бурундук -> рысь; Второй вариант: трава и прочая зелень -> косуля -> тигр; Третий вариант: трава -> кузнечик -> ящерица -> ястреб; Четвертый вариант: трава и кора деревьев -> заяц -> сова