Решите плизззз номер 5
Окружающий мир
Решите плизззз номер 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант: таежные и лесные орехи -> бурундук -> рысь; Второй вариант: трава и прочая зелень -> косуля -> тигр; Третий вариант: трава -> кузнечик -> ящерица -> ястреб; Четвертый вариант: трава и кора деревьев -> заяц -> сова
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Помогите срочно!!! ПЛИС!!!! напишите хотя бы 3! мне хватит! даю 30 баллов. закончите предложение: 1)если люди больше будут думать об экологии.......
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