Важнейшие черты развития индустриального общества: 1.Начало массового производства промышленных товаров 2.Концентрация производства и капитала 3.Усиление регулирующей роли государства в экономике 4.Расширение социальных фун...
История
Важнейшие черты развития индустриального общества: 1.Начало массового производства промышленных товаров 2.Концентрация производства и капитала 3.Усиление регулирующей роли государства в экономике 4.Расширение социальных функций государства Страны: Великобритания Германия Франция США
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно начала массового производства промышленных товаров
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