Запиши числа: 308545, 58784, 64281, 121080 в порядке, который записано, сколько в каждом числе: 1) десятков тысяч; 2) сотен; 3) десятко помогите

Математика

Запиши числа: 308545, 58784, 64281, 121080 в порядке, который записано, сколько в каждом числе: 1) десятков тысяч; 2) сотен; 3) десятко помогите

Автор: Гость