Запиши числа: 308545, 58784, 64281, 121080 в порядке, который записано, сколько в каждом числе: 1) десятков тысяч; 2) сотен; 3) десятко помогите
Математика
Запиши числа: 308545, 58784, 64281, 121080 в порядке, который записано, сколько в каждом числе: 1) десятков тысяч; 2) сотен; 3) десятко помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 308545 , 121080 , 58784 , 64281 2) 121080 , 64281 , 308545 , 58784 3) 308545 , 121080 , 64281 , 58784
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