Спиши текст вставляя пропущенные буквы дождь уснул. От солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники. И даже сам дождь разбудила щакочущая теплота. Он снова встовал на ноги и собирал своё...

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Спиши текст вставляя пропущенные буквы дождь уснул. От солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники. И даже сам дождь разбудила щакочущая теплота. Он снова встовал на ноги и собирал своё тело в облака 3. задание

Автор: Гость