Придумай о ките орке задачу которая решается в 2 действие

Русский язык
Придумай о ките орке задачу которая решается в 2 действие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам придумай тупая бошкаголовая бошка хахаа
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