Придумайте 10 правил хорошего труда

Гость: Гость:

1) НЕ лениться 2) Знать меру 3) Лучше выполнять в спокойном месте 4) Не откладывать на другое время 5) Не отказывать в помоще 6) Не отвлекаться 7) Если зделал не так не скрывай это 8)