Придумайте 10 правил хорошего труда
Обществознание
Придумайте 10 правил хорошего труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) НЕ лениться 2) Знать меру 3) Лучше выполнять в спокойном месте 4) Не откладывать на другое время 5) Не отказывать в помоще 6) Не отвлекаться 7) Если зделал не так не скрывай это 8)
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