Придумайте 5 задач на уравнение и решение. Пожалуйста !!! Помогите , срочно !!

Математика
Придумайте 5 задач на уравнение и решение. Пожалуйста !!! Помогите , срочно !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У парня было несколько яблок. Он отдал два яблока Марине и у него осталось три яблока. Сколько было яблок?  Решение: х-2=3 х=3+2 х=5
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