Тендулер жуйесин шеш {x+y=-2 {x²+y²=100
Алгебра
Тендулер жуйесин шеш {x+y=-2 {x²+y²=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-2-у (-2-у) 2+у2=100 (4+4у-у2) +у2=100 4+4у=100 4у=96 у=24 х=-2-24 х=-26
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