Почему Озеро Валдай так назвали?

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Валдай. Существует несколько легенд. Вот две. . Рядом с озером жил юноша удивительной красоты. Кузнец по имени Валда. Он ходил к озеру умываться. Как только он наклонялся - озеро начинало волноваться и слашался голос "Валда, Валда". Вторая легенда гласит, что в далекие времена у озера был пункт сбора пошлин. Пошлину собирали скотом. Раздавался крик "Вола дай ". отсюда и пошло - Валдай.