Не производя построения, ответьте на вопрос, в каком координатном угле расположена точка: А(-23; 6); В(13; 16), С(19; -25)
Алгебра
Не производя построения, ответьте на вопрос, в каком координатном угле расположена точка: А(-23; 6); В(13; 16), С(19; -25)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 2 в 1 с 4 все вроде как
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