Ответьте на вопросы и запишите свои ответы не забудьте пропустить и подчеркнуть сложные орфограммы когда нужны лыжи А когда велосипеды Где растут грибы А где камыши Куда идут с коньками А куда идут лыжами

Русский язык

Ответьте на вопросы и запишите свои ответы не забудьте пропустить и подчеркнуть сложные орфограммы когда нужны лыжи А когда велосипеды Где растут грибы А где камыши Куда идут с коньками А куда идут лыжами

Автор: Гость