Три вида искривления осанки

Биология
Три вида искривления осанки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виды искривления позвоночника в зависимости от направления смещения классифицируются как:Кифоз – вид деформации позвоночника, при котором он выгибается назад. В свою очередь кифоз бывает:Дугообразный – плавная округлая деформация нескольких позвонков.Угловатый – выступание одиночных или группы позвонков углами. Лордоз – вид деформации, при которой позвоночник выгибается вперед.Сколиоз – боковое искривление позвоночника.

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