Упражнение 36 Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.Какими членами предложения являются причастия и деепричастия? Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо пере...
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Упражнение 36 Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.Какими членами предложения являются причастия и деепричастия? Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая... .За ним нехотя вышел Яшка и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице.Они шли по деревн... и туман отступал перед ними открывая все новые и новые дома и сараи и школу и длинные ряды молочно-белых построек фермы... зеленью срубом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Володя наконец справился с ботинками, и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая. За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы зеленью, срубом. На вопрос я ответа не знаю, мы ещё не проходили в школе.
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