Упражнение 36 Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.Какими членами предложения являются причастия и деепричастия? Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо пере...

Русский язык
Упражнение 36 Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.Какими членами предложения являются причастия и деепричастия? Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая... .За ним нехотя вышел Яшка и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице.Они шли по деревн... и туман отступал перед ними открывая все новые и новые дома и сараи и школу и длинные ряды молочно-белых построек фермы... зеленью срубом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Володя наконец справился с ботинками, и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая. За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы зеленью, срубом. На вопрос я ответа не знаю, мы ещё не проходили в школе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Три вида искривления осанки
Ответить
История
Что такое индустриальная цивилизация?
Ответить
Литература
Как доказать, что сказка "Cпящая царевна" это сказка.
Ответить
Английский язык
Mr smith can swim well. Возразить надо
Ответить
Алгебра
Скорость мотоциклиста на 20 км/ч меньше скорости автомобилиста,Расстояние от горо??а до посёлка мотоциклист проезжает за 7 часов,а автомобилист за ...
Ответить