Упражнение 36 Спишите вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.Какими членами предложения являются причастия и деепричастия? Володя наконец справился с ботинками и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо пере...

Гость: Гость:

Володя наконец справился с ботинками, и подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом вышел из сарая. За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы зеленью, срубом. На вопрос я ответа не знаю, мы ещё не проходили в школе.