Кок-бори кто или что такое
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Кок-бори кто или что такое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волк - "бури" в разных тюркских языках. Еще есть "бора" - ветер так называется на Черном море. Или есть "борей" - северный ветер.
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