СРОЧНОО!!! ГОДЫ,ВЕКА ИМЕНА ОТКРЫТИЯ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

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1741г.–Великая Северная экспедиция.Чириков и Беринг совершили плавание на восток от Камчатки,где открыли берега Северо-Западной Америки 1748-1749гг.–экспедиция Новикова,Шалаурова и Бахова для отыскания морского пути из Анадыря к Камчатке 1745-1746гг–открытие М.Неводчиковым Алеутских островов 1791г. Штурман Бочаров описал северный берег полуострова Аляски 1784г–Г.И.Шелихов основал поселение на о. Кадьяке Афанасий Никитин–стал первым европейцем,изучившим и описавшим средневековую Индию за четверть века до прихода туда португальских колонизаторов В 1819г. мореплаватель Беллинсгаузен возглавил первую кругосветную антарктическую экспедицию.За время этой экспедиции Беллинсгаузена было открыто и нанесено на карту более 20 островов,сделаны зарисовки видов Пнтарктики и обитающих на ней животных,а сам мореплаватель вошёл в историю,как великий первооткрыватель