Очень срочно!!!! 1) разложите на мноэители. а²-6ав+9в² 2) выполните действия. (с²-3а)(3а+с²) (3х+х³)² (3-к)²(к+3)² 3) решите уравнения. 25у²-64=0 4) разложите на множители. 36а⁴-25а²в²
Алгебра
Очень срочно!!!! 1) разложите на мноэители. а²-6ав+9в² 2) выполните действия. (с²-3а)(3а+с²) (3х+х³)² (3-к)²(к+3)² 3) решите уравнения. 25у²-64=0 4) разложите на множители. 36а⁴-25а²в²
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