Берёза быстро вдруг весело ветер воробей ворона город девочка дежурный деревня з??вод заяц капуста карандаш класс коньки корова лисица лопата машина медведь молоко мороз Москва одежда пальто пенал петух петушок платок посуда ра...
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Берёза быстро вдруг весело ветер воробей ворона город девочка дежурный деревня з??вод заяц капуста карандаш класс коньки корова лисица лопата машина медведь молоко мороз Москва одежда пальто пенал петух петушок платок посуда работа ребята Родина Россия российский русский сапоги скоро собака сорока суббота тетрадь товарищ ученик учитель учительница фамилия хорошо ягода ягодный язык поставьте к к каждому слову ударение
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