Придумайте басню 5 класс пожалуйста
Литература
Придумайте басню 5 класс пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем то, но... В заповедных просторах много разных чудес Взять наш лотос растёт словно водный лес. Взором окинуть , слился горизонт Лист лотоса легко укроет , как зонт. Запах чарует с середины реки Туристы плывут , что бы лотос увидеть Цветок необычный, чтоб не обидеть. Беседы со всеми проводит лесник, Тайну цветка давно он постиг.↑Нельзя их срывать в букет не пойдут, Сразу завянут и останутся тут.↑ Вот как написал юный поэт, При знание лотосу лучшего нет.
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