Придумайте басню 5 класс пожалуйста

Гость: Гость:

Не совсем то, но... В заповедных просторах много разных чудес Взять наш лотос растёт словно водный лес. Взором окинуть , слился горизонт Лист лотоса легко укроет , как зонт. Запах чарует с середины реки Туристы плывут , что бы лотос увидеть Цветок необычный, чтоб не обидеть. Беседы со всеми проводит лесник, Тайну цветка давно он постиг.↑Нельзя их срывать в букет не пойдут, Сразу завянут и останутся тут.↑ Вот как написал юный поэт, При знание лотосу лучшего нет.