Помагите решить 4 задание
Математика
Помагите решить 4 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробежал за 20 секунд -200м пробежал за 1 час-? Решение 1)3600 секунд=1 час 12000м=12км Ответ:12км/1 час
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