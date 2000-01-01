Число 200 увеличить на 1/10 этого числа ,полученое результат уменьшили на его 1/10. Получилось ли снова 200 ?Проверьте

Математика
Число 200 увеличить на 1/10 этого числа ,полученое результат уменьшили на его 1/10. Получилось ли снова 200 ?Проверьте
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200×10=2000 2000÷10=200
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