Вставь пропущенные числа: 28*6 +3*1* 8795 ------------ **858 прошу помогите мне
Математика
Вставь пропущенные числа: 28*6 +3*1* 8795 ------------ **858 прошу помогите мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2846 +3217 +8795 ______ 14858
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