Придумайте еще 6 восприятий северной америки СРОЧНО 20 БАЛЛОВ!!!!

Гость: Гость:

1)Климат субарктический.2)В горах зоны сменяются по высоте - высотная поясность.3)Природные зоны на севере Северной Америки вытянуты с запада на восток, а в центральных и южных частях в: (меридиональном направлении). 4)Почвы зоны тундры называются: (тундрово-болотные). 5)Зона степей в Северной Америке называется: (прерии). 6)Природная зона умеренного пояса, в растительности которой преобладают хвойные деревья, называется :( тайга).