Придумайте пятизначное число, которое делиться на а)2 и 9. б)3 и 5. помогите пожалуй??та!

Математика
Придумайте пятизначное число, которое делиться на а)2 и 9. б)3 и 5. помогите пожалуй??та!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 19890 на 2 и на 9 б) 21000 на 3 и на 5                             
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