Изложение белогорская крепость

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Сочинение на тему «Белогорская крепость в жизни Гринева» Отец Петруши был против его службы в Петербурге. Он считал, что он не научиться там военному делу. «Записан в гвардии» громогласно произнес отец. Отправили Петрушу служить в Белогорскую крепость. Сначала Белогорская крепость на Гринева – главного героя романа – впечатления не произвела. Он ожидал увидеть грозные бастионы и башни, а это оказалась деревушка, окруженная бревенчатым заборчиком. Все относились к Гриневу по-доброму, с уважением. Именно обитатели крепости изменили его отношение к ней. Особенно приглянулась ему дочь коменданта – Маша. Он полюбил ее. Там он познакомился и со Швабриным. Он тоже был дворянином. Первое впечатление от нового товарища было обманчивым. Швабрин оклеветал Машу, показав себя низким и подлым человеком. Товарищи поссорились. Пиком их ссоры стала их дуэль. Гринев не испугался дуэли и сражался, защищая свою и Машину честь. Этот случаи их очень сблизил. Он написал письму отцу, попросив его благословения на брак с Машей. Отец отказал Гриневу, тем самым разозлив молодого человека. Узнав это, Маша очень расстроилась. Она была слишком воспитана и набожна, чтобы выйти замуж без родительского благословения. Но тут началась осада Белогорской крепости. Емельян Пугачев захватил деревушку, убив коменданта и многих жителей поселения. Швабрин тут же переметнулся на сторону разбойника. Но Гринев был не такой, совсем не такой. Он очень серьезно относился к воинскому делу, и не мог изменить родине. Даже под страхом смерти он не переметнулся на сторону захватчиков. Это вызывало у Емельяна огромное уважение к молодому человеку. Пугачеву больше понравился гордый Гринев, чем низкий и подлый Швабрин. Разбойник надеялся найти общий язык с Гриневым. Когда Петруша увидел, как просто Пугачев общается с обычными людьми, его мнение о нем переменилось. Он понял, что разбойник борется за свою правду. Емельян Пугачев оказался справедливым человеком. Пугачёв сыграл в жизни Гринева одну из важнейших ролей, решив помочь ему воссоединиться с Машей. События, которые герой пережил в Белогорской крепости, резко изменили его отношение к жизни. Ради своей любви Гринев пренебрег своими убеждениями о воинской чести. Он понял, что главное в жизни это не бои и автоматы, а любовь.Любовь, без которой нам не жить. Именно благодаря Белогорской крепости, благодаря Пугачеву, из мальчишки Петруши вырос настоящий мужчина. Он понял, что важно следовать не только долгу, но и зову сердца.