Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги

Физика

Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги

Автор: Гость