Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги
Физика
Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно себя я нахожусь в состоянии покоя относительно дерева я двигаюсь с V=120 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Математика
Литература
В литературном чтении в работе с текстом есть такое задание, которое вообще не понятно. Например: Зеленые квакушки боятся ..........гого ужа, оказы...
Математика