Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги

Физика
Вы находитесь в автомобиле движущемся со скоростью 120км/ч опишите свое движение в системе отсчета вкотором тело отсчета является а) ваше тело б) дерево растущее у дороги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно себя я нахожусь в состоянии покоя относительно дерева я двигаюсь с V=120 км/ч
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