Александр Сергеевич Пушкин Медный всадник Какие чувства поэта пронизывают весь текст и передается ли они вам?
Литература
Александр Сергеевич Пушкин Медный всадник Какие чувства поэта пронизывают весь текст и передается ли они вам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восхищение,гордость,могущество.Прочитав произведение мне передавались все чувства которые там были.
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